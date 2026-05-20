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Enel ha lanciato con successo un bond da 2,5 miliardi di euro in due tranche nel mercato euro

La dimensione dell’operazione, la domanda e le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028

Flavio Cattaneo - (Foto ufficio stampa)
Flavio Cattaneo - (Foto ufficio stampa)
20 maggio 2026 | 16.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Enel ha lanciato sul mercato Eurobond un prestito obbligazionario in due tranche rivolto esclusivamente ad investitori qualificati per un totale di 2,5 miliardi di euro.

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La domanda pari a circa 8,5 miliardi di euro, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte, e le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028. L’emissione ha una durata media di circa 5,5 anni e una cedola media pari al 3,688%.

Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo Enel.

L’emissione è strutturata nelle seguenti due tranche, con data di regolamento prevista al 26 maggio, 2026:

1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,500% e scadenza al 26 maggio, 2030. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,681% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,587%;

1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio, 2033. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,513% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,956%.

Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell'emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) regolamentato da Borsa Italiana.

L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche nell’ambito del quale Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC hanno agito in qualità di joint-bookrunners.

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