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Energia, Bennet (Iea): "Tra quattro anni 3% domanda globale elettricità da data center"

Alla World Tech Conference 2026, “cresce interesse per nucleare”

Simon Bennett - (Adnkronos)
Simon Bennett - (Adnkronos)
29 giugno 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Prevediamo che la domanda di elettricità proveniente dai data center a livello globale raddoppierà nei prossimi quattro anni, registrando una crescita del 20-30% e arrivando a rappresentare il 3% della domanda globale. Questi data center necessitano di funzionare 24 ore su 24. Per loro, il nucleare non sarà l'unica fonte di energia, ma si registra certamente un interesse molto maggiore per questa tecnologia in tutto il mondo, compresi i piccoli reattori modulari”. Lo ha detto all’Adnkronos Simon Bennett, Energy Innovation Lead International Energy Agency, durante la terza giornata del World Tech Conference 2026 a Milano.

“Nella rivoluzione digitale si può individuare un fattore di profondo cambiamento per il settore energetico - riprende Bennet - Questo fenomeno sta facendo aumentare la domanda di elettricità insieme all'elettrificazione dei trasporti, alla maggiore richiesta di raffreddamento dovuta all'aumento delle temperature e alla ricerca di soluzioni per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili in molti Paesi. Di conseguenza - osserva - ci si sta interrogando su come alimentare i sistemi elettrici del futuro e su come questi possano soddisfare la futura domanda e le esigenze dei data center dedicati all'intelligenza artificiale. Riteniamo che il mondo stia entrando in una nuova fase di rinascita dell'energia nucleare”, conclude.

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energia nucleare data center elettrificazione dei trasporti
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