Energia: Bontempi (Fondazione LGH), 'crediamo fermamente nel progetto con Banco dell'energia'

"Per noi il progetto 'Energia in Franciacorta' ha un valore in cui crediamo fermamente e in crediamo molto volentieri insieme a Banco dell'energia, in quanto riteniamo che con tale contributo che stiamo dando sui territori di nostra competenza, possiamo raggiungere quelle famiglie che in questo momento sono in grave difficoltà economica e quindi fanno fatica nell'ambito delle utenze a pagare, ma soprattutto anche a fare formazione e contribuire in modo fattivo e completo". Così Giorgio Bontempi, presidente di Fondazione LGH, in occasione dell'evento di presentazione 'Energia in Franciacorta', organizzata da Banco dell'Energia presso la sede di Cogeme Spa a Rovato, in provincia di Brescia.