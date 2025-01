Energia, Di Foggia (Terna): “Terna Innovation Zone Tunisi sarà catalizzatore per l’innovazione”

“Rafforzando il partenariato tra Italia e Tunisia, il Terna Innovation Zone qui a Tunisi ha l'obiettivo di divenire un catalizzatore per l'innovazione ed il rafforzamento delle competenze nel settore energetico e tecnologico per i due Paesi. Il Terna Innovation Zone Tunisi si inserisce nel più ampio contesto del Piano Mattei come iniziativa abilitante sinergica rispetto al progetto Elmed, che connetterà per la prima volta i sistemi elettrici di Europa e Nord Africa”. Con queste dichiarazioni, Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato e Direttore Generale di Terna, è intervenuta nel corso dell’inaugurazione, in Tunisia, del nuovo Terna Innovation Zone, il primo hub di innovazione in Africa gestito dal gruppo italiano, che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Tunisia. Il Terna Innovation Zone, progetto di responsabilità sociale di impresa, promuoverà l'innovazione tecnologica e favorirà lo sviluppo delle competenze nel settore energetico tunisino, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.