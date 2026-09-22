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Energia: Fracasso (Gruppo Magis), 'impianto produce energia equivalente al fabbisogno annuo di circa 4mila famiglie'

22 settembre 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
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"Realizzare impianti di questa dimensione ci permette di produrre energia che ha un costo molto basso e quindi poter rispondere anche alla necessità di abbassare le bollette delle imprese e delle famiglie. Questo impianto è già in funzione, è collegato alla rete elettrica, ciò significa che questa energia finisce dentro i tralicci e i fili che partono da qui e si diramano in tutta questa Valle del Chiampo. Secondo le nostre stime, vi è una produzione di energia equivalente a quella consumata da 4mila famiglie in un anno". E' quanto affermato da Stefano Fracasso, Vice Presidente di Gruppo Magis, all'inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico del Gruppo Magis, a Trissino, in provincia di Vicenza, alla presenza delle autorità locali e del management aziendale. L'asset è il più grande impianto in tutta la Regione Veneto realizzato su un'area dismessa, a testimonianza della capacità di Gruppo Magis di coniugare riqualificazione territoriale e transizione energetica.

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