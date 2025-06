“La Commissione Europea ha presentato la strategia per la resilienza idrica. Un documento molto interessante che delinea alcuni obiettivi per l’Unione come la riduzione del 10% dei consumi d’acqua entro il 2030”. A dirlo Andrea Guerrini, componente del Collegio di Arera, in occasione della presentazione della Relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, svoltasi alla Camera dei Deputati a Roma.