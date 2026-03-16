Energia, von der Leyen accelera sulla revisione dell'Ets

La Commissione Europea sta "accelerando i lavori sulla prossima revisione del sistema Ets, Emissions Trading Sytem, in particolare per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica oltre il 2030". Lo scrive la presidente Ursula von der Leyen, in una lettera ai leader prima del Consiglio Europeo del 19 marzo. "È anche chiaro - prosegue - che dobbiamo accelerare il sostegno alle industrie ad alta intensità energetica nel loro processo di modernizzazione e decarbonizzazione. In previsione dell'istituzione della Banca per la decarbonizzazione industriale, la Commissione lavorerà a uno strumento ponte rapido, finanziato dalle quote Ets, con particolare attenzione agli Stati membri a basso reddito".

L'Ets, sottolinea von der Leyen, "rimane uno strumento collaudato per guidare la trasformazione industriale. Dalla sua introduzione nel 2005, l'Europa ha ridotto il consumo di gas di 100 miliardi di metri cubi, contribuendo a proteggere i consumatori dagli alti prezzi del gas". L'Ets "è basato sul mercato, neutrale dal punto di vista tecnologico e garantisce certezza di investimento a lungo termine, premiando al contempo chi si muove per primo. Sulla base del sistema Ets, le aziende di tutta Europa hanno preso decisioni di investimento per i prossimi decenni".

"Dobbiamo ora garantire - prosegue - che venga adattato anche alle nuove realtà. La Commissione adotterà a breve i parametri di riferimento dell'Ets, tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'industria". Presenterà inoltre "una proposta per aumentare la capacità di intervento della riserva di stabilità del mercato, in modo che possa affrontare in modo più efficace l'eccessiva volatilità dei prezzi e mantenerli sotto controllo nel breve termine".