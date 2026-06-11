Engie-Heineken, energia rinnovabile per lo storico birrificio Ichnusa

È entrato in funzione ad Assemini il nuovo parco fotovoltaico all'interno del birrificio Ichnusa. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Engie Italia e Heineken Italia nell'ambito di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 15 anni. Con oltre 15 mila pannelli e una capacità di 8,6 megawatt, l'impianto realizzato da ENGIE coprirà il 100% del fabbisogno elettrico diurno dello stabilimento. Un progetto che punta a coniugare sostenibilità, competitività e stabilità dei costi energetici, diventando uno dei più importanti esempi italiani di produzione rinnovabile integrata in un sito industriale.