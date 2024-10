Eni Award, Chui: “E’ importante, la ricerca in Africa può avere impatto sul resto del mondo”

“La mia ricerca si è concentrata sulle microplastiche nell’ambiente acquatico, studiando la sua distribuzione, la quantità e composizione polimerica, e analizzando come influenzano l’ecosistema acquatico a breve termine e quali possibili impatti avrà in futuro sulla salute umana e sull’ecosistema. Il premio Eni significa molto per me, perché studiare e condurre ricerche in Africa, ottenendo un riconoscimento a livello globale, dimostra che ciò che facciamo a livello locale può avere un impatto sul mondo intero. Sono molto grata per questo riconoscimento, che mi dà una spinta a lavorare ancora più duramente e raggiungere risultati migliori nel campo della ricerca sulle microplastiche”. Così Petra Kienyiy Chui vincitrice del Premio Giovani talenti Africa degli Eni Awards parlando a margine della cerimonia di premiazione che si è svolta al Palazzo del Quirinale.