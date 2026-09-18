E.ON accompagna famiglie e imprese nel risparmio, nuovo punto vendita a Suzzara

In un contesto caratterizzato da incertezza e da una crescente esigenza di consapevolezza nella gestione dell’energia, E.ON, tra i principali operatori del settore in Italia, consolida la propria presenza sul territorio attraverso l’apertura di un nuovo punto vendita a Suzzara (MN). Lo spazio nasce con l’obiettivo di fornire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese nella scelta delle soluzioni energetiche più efficienti, sostenibili e orientate al risparmio. Nel punto vendita sarà possibile ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni: dalle offerte luce e gas agli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo per massimizzare l’autoconsumo, fino ai servizi per il riscaldamento e il raffrescamento e alle proposte dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo spazio è stato inaugurato oggi alla presenza dei rappresentati istituzionali del Comune di Suzzara, a conferma della volontà di E.ON di consolidare un dialogo costante e costruttivo con la comunità e le istituzioni locali. Durante l’evento è stata presentata anche una guida pratica alla bolletta: uno strumento pensato per facilitare la comprensione delle voci di spesa e dei consumi energetici, aiutando i cittadini a individuare opportunità di risparmio e a gestire in modo più consapevole le proprie utenze. Per E.ON, gli spazi fisici rappresentano un elemento fondamentale nel rapporto con i clienti: luoghi dedicati al confronto diretto, all’ascolto e all’assistenza, in cui ricevere informazioni chiare sui propri consumi energetici e orientarsi tra le diverse soluzioni disponibili.

“Con l’apertura del nuovo punto di Suzzara vogliamo consolidare la nostra presenza sul territorio e rendere il rapporto con i cittadini ancora più diretto e accessibile. Il nostro obiettivo è offrire un supporto concreto e continuativo, basato su ascolto, consulenza personalizzata e vicinanza reale ai bisogni di famiglie e imprese. La transizione energetica, per essere davvero efficace, deve essere comprensibile e alla portata di tutti. Investire in una rete di presidi locali significa proprio questo: accompagnare le comunità in un percorso di cambiamento che unisce sostenibilità, efficienza e risparmio, rafforzando nel tempo un rapporto di fiducia stabile e duraturo” ha commentato Annette Peters, chief commercial pfficer e board member di E.ON Italia.

Accanto al nuovo punto vendita di Via Cairoli 8, l’azienda mette a disposizione numerosi strumenti di contatto, tra cui il call center, l’Area Riservata sul sito e l’App E.ON. Quest’ultima consente non solo di gestire contratti, leggere bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture, ma anche di monitorare i propri consumi in modo semplice, permettendo agli utenti di avere maggiore consapevolezza e controllo delle proprie abitudini energetiche.

Un approccio orientato alla soddisfazione del cliente che ha contribuito a far riconoscere E.ON tra le migliori aziende nell’“Italy’s Best Customer Service 2026/2027”, la classifica annuale sviluppata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. In particolare, E.ON si è distinta nella categoria “Servizi alla persona & Servizi generali - Fornitori di gas (online)”, sulla base di un’indagine che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni degli utenti e che ha preso in esame aspetti quali qualità della comunicazione, competenza del customer service, orientamento al cliente e disponibilità del servizio.

Con questa nuova apertura, E.ON conferma il proprio impegno nel promuovere un uso più consapevole dell’energia, supportando cittadini e imprese nel migliorare l’efficienza dei propri consumi, ridurre la spesa energetica e contribuire attivamente alla transizione energetica.