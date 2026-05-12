Eurovignette: Tosi (Fi/Ppe) ottiene pedaggi ridotti per trasporti green

La commissione Trasporti del Parlamento Europeo (Tran) ha accolto le modifiche proposte dall’eurodeputato Flavio Tosi (Forza Italia-Ppe) alla revisione della direttiva Eurovignette. "Premiamo l’innovazione già presente sul mercato - spiega Tosi - e consentiamo di ridurre le emissioni senza attendere tecnologie future. Un approccio pragmatico che sostiene anche le imprese del settore logistico attive in Italia e in Veneto".

Viene riconosciuto, spiega, il contributo delle unità di refrigerazione elettrificate (Tru) per il trasporto su strada, con un potenziale di riduzione delle emissioni fino al 15% rispetto ai sistemi tradizionali. Il testo approvato consente agli Stati membri dell’Ue di prevedere riduzioni dei pedaggi per i veicoli che adottano queste tecnologie. "Abbiamo sostenuto un approccio realistico, che semplifica le regole e le rende applicabili nella pratica, senza appesantire il settore", aggiunge Tosi.

La commissione Tran ha anche scelto di non estendere, almeno in questa fase, il sistema di calcolo dei pedaggi ai rimorchi e semirimorchi dei camion, evitando un aumento della complessità per imprese e amministrazioni. Le misure approvate costituiranno ora la base della posizione del Parlamento nei negoziati con Consiglio e Commissione Europea.