Expo Osaka 2025, Camera Commercio: 350mila euro a favore delle imprese di Roma e provincia

È pari a 350mila euro la somma stanziata dalla Camera di Commercio di Roma per il Bando Expo Osaka 2025 rivolto alle micro, piccole e medie imprese del territorio con l’obiettivo di sostenere le spese di partecipazione all’Expo in Giappone e ampliare così l’accesso ai mercati esteri, favorendone i processi d'internazionalizzazione. Le imprese beneficiarie, infatti, avranno l’opportunità di partecipare agli incontri di lavoro organizzati dall’Ice e di assistere ai workshop promozionali promossi, per aree tematiche, da Lazio Innova durante la a settimana dedicata alla Regione Lazio dal 17 al 24 maggio 2025. Il bando prevede la concessione di un voucher di 5mila euro per ogni impresa ammessa, fino alla copertura del 50% dei costi di partecipazione all’Expo. “L’Esposizione Universale di Osaka - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - rappresenta un’opportunità unica per far conoscere al mondo le ricchezze di Roma e del Lazio e un’importante vetrina per il Made in Italy, punta di diamante del nostro sistema imprenditoriale. Per questo abbiamo deciso di promuovere questo bando rivolto alle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia, in sinergia con la Regione Lazio che, a sua volta, ha messo in campo finanziamenti a fondo perduto che vanno a completare il quadro delle misure a favore delle imprese del territorio che intendono partecipare all’Expo. Con la Regione Lazio - conclude Tagliavanti - condividiamo un forte impegno a supporto della competitività del tessuto imprenditoriale locale su alcuni ambiti d'intervento strategici: il sostegno all’internazionalizzazione è uno di questi”.

“La collaborazione tra Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma – afferma Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio - rappresenta un modello virtuoso di sinergia istituzionale finalizzata a rafforzare la competitività del nostro sistema imprenditoriale. Expo Osaka 2025 è un’occasione straordinaria per le imprese del Lazio, che potranno presentare le proprie eccellenze, innovazioni e capacità produttive su un palcoscenico globale di primaria importanza. Attraverso bandi dedicati e strumenti di sostegno mirati, sia la Regione Lazio che la Camera di Commercio intendono coinvolgere e supportare le piccole, medie e grandi aziende del territorio, favorendone l’accesso a nuove opportunità di business e partnership strategiche con il mercato giapponese e internazionale. L’obiettivo è consolidare la vocazione internazionale delle imprese laziali, promuovendo innovazione, qualità e sostenibilità come pilastri della crescita economica del nostro territorio”.

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di determinati requisiti, tra i quali aver dichiarato al Registro delle Imprese l’attività svolta; essere in regola con il pagamento del diritto annuale; non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo. Le domande vanno trasmesse, esclusivamente in modalità telematica con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 10 del 3 marzo 2025 alle ore 14 del 4 aprile 2025. Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it.