“In giappone c’è un grande senso di appartenenza alla famiglia e c’è un’attenzione verso gli anziani affinché si mantengano attivi negli ultimi anni di vita. In Italia non c’è abbastanza engagement in questo senso, soprattutto al termine della vita lavorativa”. Lo ha detto all’Adnkronos Cecilia Tomassini, professore di Demografia all’università degli Studi del Molise, intervistata al Padiglione Italia all’esposizione universale di Osaka.