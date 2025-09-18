Fashion & Talents: Siviero (eCampus): "Chi non ama i propri sogni non ha futuro"

"Il sorriso guarda al futuro ed è l'anticamera della felicità. Il sorriso è vita e questi ragazzi hanno bisogno di sognare: chi non ama i propri sogni non ha futuro. Pertanto, sogniamo insieme che questo, secondo me, è l'elemento più importante che caratterizza questo evento". Lo ha detto Enzo Siviero, rettore Università eCampus, nel corso della VII edizione di "Fashion & Talents", la sfilata-evento, organizzata da Accademia del Lusso e Università eCampus in piazza di Spagna a Roma, dove hanno preso vita le creazioni degli studenti, nate dalle collaborazioni con Giuliano Fujiwara, No Limits e Romeo Gigli.