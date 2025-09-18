Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio

Aveva ecchimosi sospette sul corpo

Si chiama Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni (non 72 come precedentemente riportato, ndr) morto ieri sera all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ecchimosi sospette sul corpo. A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all’angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Portato d’urgenza in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo.