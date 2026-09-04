circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrero, emesso francobollo dedicato all'azienda come per ‘eccellenza produttiva italiana’

Marco Brambilla-Responsabile Comunicazione Corporate Ferrero Italia. Adolfo Urso - Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Fausta Bergamotto - sottosegretario di Stato con delega alla filatelia - (Ufficio stampa)
Marco Brambilla-Responsabile Comunicazione Corporate Ferrero Italia. Adolfo Urso - Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Fausta Bergamotto - sottosegretario di Stato con delega alla filatelia - (Ufficio stampa)
04 settembre 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ferrero è tra le protagoniste della nuova emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo dedicato a Ferrero è stato presentato oggi nel Salone al Mimit alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, s Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La composizione grafica interpreta in chiave contemporanea forme, ingredienti e colori ispirati ad alcuni prodotti iconici Ferrero. Al centro dell'immagine spicca il logo aziendale, elemento distintivo che racchiude l'identità e la storia del Gruppo. In occasione dell'emissione, Poste Italiane ha, inoltre, realizzato una serie di prodotti filatelici dedicati ai collezionisti e agli appassionati. "Le imprese oggi celebrate hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy, che ovunque viene riconosciuto e esaltato non come un luogo di produzione, ma come uno stile, una cultura produttiva che i prodotti di eccellenza, riconosciuti come tali dai consumatori mondiali, dimostrano ogni giorno nei mercati”, ha sottolineato Urso ringraziando “ queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni che hanno costruito questa storia di impresa e di quello che con i lavoratori fanno ogni giorno per esaltare il sistema Italia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Made in Italy Eccellenze del sistema produttivo ed economico Ferrero
Vedi anche
Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì' - Video
Wild Horse Nine, a Venezia 15 minuti di applausi per il film di McDonagh - Video
Venezia 83, Orlando Bloom infiamma il red carpet per 'Bucking Fastard' - Video
Omicidio-suicidio a Ostia, uomo si getta dal quarto piano: in casa trovata morta la madre - Videonews dalla nostra inviata
Venezia 83, Alessandro Borghi: "L'indifferenza non mi appartiene, a mio figlio insegnerò ad aiutare gli altri"
Benedetta Rossi in lacrime nel primo video dopo l'adozione: "Siamo nel pieno del turbine delle emozioni"
Scontro con inviati Report, Sottile: "Volate battutacce, da me nessuna provocazione" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla seconda giornata - Videonews dalle nostre inviate
Report, Corsini: "Al lavoro per partire l'8 novembre, Piervincenzi resta alla conduzione" - Video
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza