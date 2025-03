Ferrovie, Brenna (PoliMi): "Digitalizzazione importante per maggior sostenibilità"

"Al giorno d'oggi è importante progredire” rispetto al tema della sostenibilità delle infrastrutture ferroviarie “grazie alle nuove tecnologie, soprattutto attraverso la digitalizzazione, che permettono diversi criteri di progettazione e di gestione del traffico ferroviario, a servizio di un minore impiego di energia e di una progettazione di infrastrutture e veicoli con nuovi materiali più sostenibili e riciclabili”. Così Morris Brenna, professore di Electric systems for transportation presso il dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, in occasione dell’incontro ‘Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture ferroviarie: digital twin, sostenibilità, manutenzione predittiva e Bim’. Svoltosi al Politecnico di Milano, l’evento è stato organizzato dal Cifi - Collegio ingegneri ferroviari italiani, in collaborazione con il dipartimento di Energia dell’Ateneo e Harpaceas.