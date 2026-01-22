circle x black
Ferrovie, Brunini (Sea): "Con Malpensa-Gallarate potenziamento strutturale"

L'ad all’inaugurazione della tratta: "Sogniamo uno snodo intermodale per il Paese"

Armando Brunini, amministratore delegato di Sea
22 gennaio 2026 | 15.49
"La Sea celebra questa importante opera, non solo perché crea un collegamento diretto e veloce su ferro con Gallarate, città rilevante nell’area di Malpensa, ma anche perché pone le condizioni per completare il potenziamento ferroviario attorno all’aeroporto attraverso opere che comporteranno l’allargamento dei collegamenti ferroviari tra l'aeroporto e la zona nord del Paese, anche verso la Svizzera, consentiranno un migliore servizio su Milano e permetteranno un più facile accoglimento dell’alta velocità. È una parte del potenziamento infrastrutturale fondamentale per coronare il nostro sogno di rendere Malpensa non soltanto uno snodo per gli aerei, ma uno snodo intermodale del Paese". Lo ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea (Società esercizi aeroportuali) di Milano, all’inaugurazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm.

L’inaugurazione dell’opera avviene poco prima dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, durante i quali si stima che il traffico aereo "subirà un aumento di picco, soprattutto turistico, non dissimile da quello che si registra generalmente nel mese di luglio", conclude Brunini.

