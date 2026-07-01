Il Consorzio Eteria ha raggiunto in un anno e mezzo gli obiettivi legati al Pnrr del raddoppio ferroviario della tratta Genga–Serra San Quirico, intervento commissionato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS), parte integrante del progetto di potenziamento della linea Orte-Falconara. Si tratta di un'infrastruttura ferroviaria del Centro Italia che potrebbe migliorare la mobilità tra Lazio, Umbria e Marche. La missione è stata compiuta, si legge in una nota, grazie alla collaborazione con Rfi e Fs Engineering e grazie all'impegno "per centrare le stringenti tempistiche del cronogramma Pnrr per realizzare la sede ferroviaria su circa il 75% dell'intera tratta, comprensiva delle principali opere civili che ospiteranno il futuro armamento ferroviario".

Nel 2025 Eteria ha raggiunto un portafoglio lavori di oltre 2,2 miliardi di euro facendo registrare un fatturato più che triplicato (620 milioni di euro da 193) rispetto all’esercizio precedente, si legge nella nota dell'azienda dei soci Vianini Lavori (Gruppo Caltagirone), Itinera, Sinelec (Gruppo Gavio) e ICOP. Secondo l'Ad di Eteria, Vincenzo Onorato, "ogni grande milestone raggiunta rappresenta molto più di un obiettivo realizzato: è la dimostrazione della fiducia che si costruisce tra committente, impresa e territorio. Il risultato conseguito entro le scadenze legate al Pnrr sulla tratta Genga–Serra San Quirico, un obiettivo che sulla carta sembrava irrealistico, oggi è realtà grazie a ogni squadra, ogni reparto, ogni maestranza del Consorzio Eteria coinvolte nel progetto e conferma l'affidabilità nel mantenere gli impegni assunti. È questo nostro patrimonio di professionalità, responsabilità e lavoro di squadra che ci consente di affrontare opere sempre più complesse contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture strategiche del Paese".

Per supportare le milestone legate al Pnrr, il cantiere di Genga-Serra San Quirico ha mantenuto ritmi produttivi intensi, con picchi di lavorazioni – in particolare per le gallerie e negli ultimi mesi in tutto il cantiere - organizzate 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Ogni giorno sono state impiegate mediamente 450 persone, con punte di 600 addetti. Circa il 60% dell'opera si sviluppa in galleria, con 4,6 chilometri di scavi, cui si affiancano quattro viadotti, tra strutture metalliche lunghe 70 metri del peso di circa 1.150 tonnellate ciascuna e travi prefabbricate in calcestruzzo di 25 metri e 90 tonnellate, che rappresentano un ulteriore elemento di elevata complessità ingegneristica del progetto. Va inoltre considerata la difficoltà dell'intervento: il nuovo tracciato, lungo circa 8,2 chilometri, si sviluppa infatti in un territorio caratterizzato da una oromorfologia particolarmente delicata, con estese formazioni carsiche che hanno richiesto approfondite indagini geologiche e continue attività di monitoraggio.

Tra gli altri numeri significativi ci sono 1,3 milioni di metri cubi di materiale scavato, 380 mila metri cubi di calcestruzzo, 25 mila tonnellate di acciaio per armature, 11 mila tonnellate di carpenteria metallica e circa 480 mila chilogrammi di esplosivo per gli scavi delle gallerie. Eteria ha attivato direttamente in cantiere un impianto per la frantumazione del materiale di scavo e la produzione di aggregati destinati al calcestruzzo, consentendo il riutilizzo delle risorse e riducendo in maniera significativa il traffico dei mezzi pesanti, le emissioni di CO₂ e l'impatto sulla viabilità locale.

È stato inoltre installato un impianto di betonaggio di ultima generazione. Il progetto della linea Orte-Falconara aumenterà la capacità di trasporto e sicurezza della linea, riducendo i tempi di percorrenza fino a 20 minuti, con la nuova stazione di Genga a servizio dell'area delle Grotte di Frasassi. In ambito ferroviario, Eteria sta realizzando anche altri interventi strategici per lo sviluppo e il potenziamento della rete nazionale (dalle tratte Manoppello-Scafa e Interporto d’Abruzzo per il raddoppio della linea Roma-Pescara, al collegamento ferroviario Nodo di Catania, oltre a diversi interventi sulle reti di mobilità metropolitane).