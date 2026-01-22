circle x black
Ferrovie, Gibelli (Fnm): "T2 Gallarate-Malpensa abbatte tempi percorrenza"

Il presidente del Gruppo all'inaugurazione della tratta: "Grande esempio di lavoro sinergico"

Andrea Gibelli
Andrea Gibelli
22 gennaio 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
"Inauguriamo un'importante infrastruttura, il collegamento T2 Gallarate-Malpensa, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento, consentendo all'aeroporto di diventare col tempo, un hub internazionale". Così il presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, ha commentato l’inaugurazione dell’opera, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo, che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

Un’infrastruttura resa possibile "grazie alla collaborazione tra società del gruppo Fnm, Sea, lo Stato e il territorio, attraverso la regia di Regione Lombardia", dice Gibelli.

Una sinergia che ha permesso "di rispettare i tempi previsti per la realizzazione di quest'opera e di inaugurarla prima dell’avvio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026", conclude.

T2 Gallarate Malpensa Ferrovia del Sempione
