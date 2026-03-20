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Ferrovienord, dal 30/03 al 28/06 lavori manutenzione straordinaria tratta Arosio-Erba

Ferrovienord, dal 30/03 al 28/06 lavori manutenzione straordinaria tratta Arosio-Erba
20 marzo 2026 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono stati programmati da lunedì 30 marzo a domenica 28 giugno 2026 i lavori di rinnovo e risanamento della tratta Arosio-Erba sulla linea Seveso-Asso di FERROVIENORD. Si tratta di interventi che vengono svolti con cadenza periodica (ogni 20-30 anni) per mantenere efficienza e sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. Le lavorazioni in questo periodo richiedono l’interruzione notturna della circolazione dalle 22.00 alle 05.00 sulla tratta Arosio-Asso e comportano in fase diurna una riduzione di capacità dell’infrastruttura dovuta ai lavori. Per questo, la circolazione della linea R16 Milano-Asso subirà alcune modifiche: le corse Milano Cadorna-Asso circoleranno fra Milano e Asso con lievi rimodulazioni d’orario; le corse Milano Cadorna-Erba circoleranno fra Milano e Merone. Fra Merone ed Erba saranno sostituite da bus.

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I lavori di manutenzione straordinaria prevedono la sostituzione di rotaie e traverse attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore e la sostituzione del pietrisco della massicciata grazie all’utilizzo del treno risanatore. Il treno rinnovatore occupa circa 60 persone/notte per una produzione massima di circa 1 km a notte. Il treno risanatore impegna fino a 15 persone/notte e sostituisce fino a 250 metri di massicciata. Le lavorazioni si svolgono prevalentemente in orario notturno per limitare le modifiche al servizio ferroviario lungo la tratta. Le operazioni di carico e scarico dei materiali di questi due treni vengono svolte invece in orario diurno presso il terzo binario della stazione di Erba e i binari tronchi della stazione di Merone. FERROVIENORD adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori.

Nel periodo dei lavori, sulla linea R16 Milano-Asso le corse con origine destinazione Erba circoleranno fra Milano e Merone. Fra Erba e Merone saranno sostituite da bus.

Le corse Milano-Asso circoleranno regolarmente per l’intero tragitto, con lievi variazioni d’orario nella tratta Inverigo-Asso. Faranno eccezione i treni 1665 (Milano Cadorna 17.39-Asso 19.01), 2676 (Asso 19.03-Milano Cadorna 20.23), 685 (Milano Cadorna 21.09-Asso 22.30), che circoleranno fra Milano Cadorna e Merone/Mariano Comense e saranno sostituiti da bus fra Merone/Mariano Comense e Asso. Le informazioni sulle modifiche sono disponibili su trenord.it e App.

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di FERROVIENORD è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di FERROVIENORD. L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, dal 20 marzo al 3 aprile sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì negli orari 8.30-12.30. Dal 7 aprile sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì negli orari 8.30 - 12.30 e 13.30-16.30.

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manutenzione straordinaria lavori ferroviari tratta Arosio Erba linea Seveso Asso treni rinnovatore e risanatore
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