Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno

Completate strutture sottopasso ciclopedonale, terminato nuovo ponte sul Seveso Riapertura a ottobre di via della Repubblica. Fine intervento nell’aprile 2026

09 ottobre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Proseguono i lavori di realizzazione della tangenziale nord di Cesano Maderno. Promosso e coordinato da Ferrovienord, l’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest tra Cesano Maderno e Seveso, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.

A seguito della risoluzione dell’interferenza con il tratto di fognatura lungo via della Repubblica, "continuano le attività di realizzazione dei conci della nuova galleria artificiale, delle strutture relative alle rampe di accesso sia sul lato est, sia sul lato ovest". È stata conclusa invece "la costruzione del manufatto scatolare in cemento armato che attraversa la linea ferroviaria". Nel mese di ottobre è dunque programmato "lo smontaggio del ponte ferroviario provvisorio e la riapertura al traffico di via della Repubblica. Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, sia le strutture, sia il manufatto di attraversamento della linea ferroviaria e le rampe di accesso sono state completate. Sono in corso invece le opere impiantistiche e di smaltimento delle acque meteoriche". Le opere relative al ponte sul fiume Seveso sono state concluse.

Alcune problematiche relative alla gestione delle numerose interferenze con i sottoservizi esistenti lungo via della Repubblica e lungo via Como - in particolare la fognatura e la presenza dei cavi e tralicci di alta tensione di Terna lungo il tracciato che hanno vincolato l'esecuzione dei pali - e ulteriori problemi legati alla stratigrafia del terreno - che hanno ostacolato la posa dei pali delle rampe del sottopasso veicolare - "hanno comportato l’aggiornamento del cronoprogramma delle opere, la cui conclusione, inizialmente prevista per fine dicembre 2025, è stata spostata a fine aprile 2026".

