Fiere, idrogeno e cybersicurezza: dal 9 all'11 giugno tornano a Piacenza Hydrogen Expo e Cybsec-Expo

Hydrogen-expo e Cybsec-expo tornano a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026. Organizzate da Mediapoint & exhibitions di Fabio Potestà, le due manifestazioni giungono rispettivamente alla quinta e alla terza edizione, consolidando il proprio ruolo di appuntamenti di riferimento per le filiere dell’idrogeno e della cybersecurity a livello nazionale e internazionale. Un percorso di crescita che si inserisce in un momento di straordinaria accelerazione per entrambi i settori, con la transizione energetica e la sicurezza digitale sempre più al centro dell’agenda industriale e istituzionale del Paese.

Sul fronte idrogeno, il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2026 recepisce la direttiva europea sui mercati dell’idrogeno e del gas, introducendo una cornice organica per regolazione, trasporto e stoccaggio. Parallelamente, le Hydrogen Valleys finanziate dal Pnrr stanno entrando nella fase operativa, mentre resta aperta la sfida della diffusione dell’idrogeno rinnovabile, oggi ancora marginale rispetto a una produzione prevalentemente fossile. Sul fronte cybersecurity, il Rapporto Clusit 2026 indica che il 2025 è stato l’anno peggiore mai registrato in Italia per numero di incidenti informatici gravi: 507 attacchi critici, in crescita del 42% rispetto all’anno precedente. Un quadro che conferma come automazione e intelligenza artificiale stiano rendendo le minacce sempre più rapide e sofisticate, imponendo investimenti strutturali in resilienza digitale e protezione delle infrastrutture critiche.

Hydrogen-expo si è affermata come la principale manifestazione italiana e tra le più rilevanti in Europa dedicata alla filiera dell’idrogeno. La quinta edizione si svolge in un contesto ormai evoluto: i primi impianti sono operativi, le infrastrutture di distribuzione crescono e la domanda industriale si sta consolidando. L’idrogeno è quindi passato dalla fase di promessa a quella di filiera in costruzione. A Piacenza Expo saranno presenti espositori nazionali e internazionali lungo tutta la catena del valore — produzione, stoccaggio, distribuzione e applicazioni industriali (inclusa mobilità pesante e usi domestici). Completano l’evento convegni e workshop realizzati con H2IT, associazione di riferimento del settore. Cybsec-Expo è giunta alla terza edizione in un contesto di crescente complessità della sicurezza digitale, con attacchi sempre più frequenti e sofisticati contro infrastrutture critiche come energia, acqua, trasporti e pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo europeo, in particolare la Direttiva NIS2, ha introdotto nuovi obblighi e responsabilità per gli operatori, mentre resta un forte gap nelle Pmi: solo una minoranza adotta infatti un approccio strutturato alla cybersecurity. L’evento nasce proprio per colmare questo divario, creando una piattaforma di confronto tra imprese, Pa, mondo accademico e forze dell’ordine. A Piacenza Expo si discuterà di temi chiave come protezione delle infrastrutture OT/IT, governance della sicurezza nelle filiere industriali, competenze digitali e impatti della NIS2.

Entrambe le manifestazioni saranno affiancate da un fitto programma di convegni qualificati, conferenze, tavoli tecnici e sessioni tematiche, pensati come spazi reali di confronto, scambio e networking tra i protagonisti delle rispettive filiere. La formula che ha contraddistinto le edizioni precedenti – contenuti ad alto profilo, relatori istituzionali e industriali, dibattito aperto tra tutti gli attori della catena del valore – si conferma anche per il 2026, con l’obiettivo di offrire non solo visibilità espositiva, ma valore concreto per chi opera nei due settori. Il programma congressuale di entrambe le manifestazioni riflette la maturità raggiunta dai rispettivi settori. È la direzione che confermano i protagonisti della filiera.

“Quando abbiamo lanciato Hydrogen-Expo, l’idrogeno era ancora un tema di nicchia per addetti ai lavori. Oggi è al centro delle politiche energetiche europee e di piani industriali concreti. Lo stesso vale per la cybersecurity: con la NIS2, la protezione delle infrastrutture critiche è diventata un obbligo di sistema, non una scelta facoltativa. Queste due evoluzioni parallele ci hanno convinto che Hydrogen-Expo e Cybsec-Expo non siano due fiere affiancate per convenienza organizzativa, ma due risposte complementari alla stessa domanda: come costruire un sistema-Paese sovrano, resiliente e competitivo. Piacenza, dal 9 all’11 giugno, sarà il luogo dove questa domanda trova risposte concrete”. Ha commentato Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions.

Sul fronte dell’idrogeno, il salto di qualità tra questa edizione e le precedenti è tangibile: si passa dal dibattito sui modelli al confronto sui progetti operativi, dalle ipotesi agli investimenti. “Hydrogen Expo rappresenta un momento di confronto strategico per l’intero ecosistema dell’idrogeno, in una fase in cui il settore sta evolvendo rapidamente da ambito di sperimentazione a componente sempre più concreta delle politiche industriali ed energetiche europee. Negli ultimi anni sono stati avviati numerosi progetti dimostrativi, anche grazie al supporto del PNRR, che hanno permesso di gettare le basi per uno sviluppo più strutturato. Oggi la sfida è fare un passo ulteriore: accompagnare la crescita della filiera verso un mercato pienamente operativo, capace di generare investimenti, scala industriale e competitività. In questo percorso diventa essenziale un dialogo continuo tra istituzioni, imprese e attori tecnologici, insieme a un quadro regolatorio chiaro e coerente a livello europeo. In questo senso, Hydrogen Expo è un’occasione preziosa per allineare visioni e accelerare lo sviluppo del settore in Italia e in Europa”. Ha specificato Alberto Dossi, Presidente di H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile. A dare la cornice scientifica e istituzionale a entrambe le manifestazioni è Enea, che sarà presente con i propri esperti tanto sul versante energetico quanto su quello digitale — a conferma che la transizione non può essere affrontata per compartimenti stagni, ma richiede un approccio integrato che coniughi decarbonizzazione e innovazione tecnologica.

“Hydrogen Expo è un’importante occasione per mostrare le attività di ricerca Enea nel settore idrogeno e in tutti gli altri che afferiscono all’energia rinnovabile. È ormai opinione condivisa che l’idrogeno, come vettore energetico pulito, contribuirà al mix energetico del futuro, insieme alle fonti rinnovabili, rappresentando una soluzione alla crisi climatica e al tempo stesso un’opportunità per l’autonomia e la sicurezza energetica del Paese. Anche a Cybsec-Expo Enea darà prova del suo know-how nel campo della transizione digitale. Oggi infatti si parla di transizione gemella che individua nell’integrazione tra tecnologie digitali e tecnologie per la decarbonizzazione la migliore strategia per raggiungere gli obiettivi ambientali tutelando al contempo la competitività dell’industria europea. La neutralità climatica entro il 2050, priorità per l’Europa, deve quindi essere accompagnata da percorsi abilitanti che rendano sostenibile la transizione energetica”. Così, Giulia Monteleone, Direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili di Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Hydrogen-expo e Cybsec-expo hanno ottenuto il sostegno di un’ampia rete di patrocini istituzionali e associativi, a conferma della rilevanza strategica delle due manifestazioni per il sistema-Paese. Tra gli enti patrocinanti: Aeronautica Militare, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Comune di Piacenza, Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, insieme alle principali associazioni di categoria dei rispettivi comparti.

Mercoledì 10 giugno, durante Hydrogen-expo, dalle ore 18.15 a Piacenza Expo è inoltre prevista la 4ª edizione degli Ihta–italian hydrogen technology awards, i riconoscimenti ideati per dare visibilità internazionale al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo e il ruolo strategico: fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia, nazionale ed europea. Come da tradizione per tutti gli eventi firmati Mediapoint & exhibitions, anche la quinta edizione di Hydrogen-expo e la terza di Cybsec-expo prevedono esclusive cene di gala riservate agli espositori, ai partecipanti e ai loro ospiti, nella splendida cornice della Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza: un momento di networking di alto profilo in un contesto di straordinario pregio storico e culturale.

Hydrogen-expo e Cybsec-expo si svolgeranno in concomitanza con Nuclear power-expo, la manifestazione dedicata alla filiera nucleare italiana, anch’essa organizzata da Mediapoint & Exhibitions e giunta alla sua seconda edizione. Le tre iniziative, che condividono il medesimo quartiere fieristico di Piacenza Expo, offrono ai visitatori professionali un’esperienza integrata sui grandi temi dell’energia e della sicurezza del futuro: idrogeno, nucleare e cybersecurity come tre facce di una stessa sfida sistemica, quella della sovranità energetica e digitale del Paese.