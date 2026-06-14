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Fiere, Luongo: "Accordi commerciali e dialogo internazionale fondamentali per crescita Made in Italy"

"Più basse sono le barriere, più facile è commerciare e creare opportunità per le imprese"

Roberto Luongo - (Adnkronos)
Roberto Luongo - (Adnkronos)
14 giugno 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Per un paese come l'Italia gli accordi commerciali internazionali sono fondamentali. Penso ai paesi del Mercosur, ma anche a India, Australia, Svizzera e Messico. Più basse sono le barriere tariffarie e non tariffarie, più semplice diventa commerciare. L'Italia è un paese che vive di relazioni economiche, di apertura ai mercati e di scambi internazionali, ed è per questo che occasioni come Expo Riva Schuh e Gardabags assumono un'importanza strategica”. A evidenziare il valore delle relazioni internazionali per la competitività del sistema produttivo italiano è stato Roberto Luongo, consigliere del ministro delle Imprese e del Made in Italy per l'Internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy, intervenuto alla 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

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“Desidero ringraziare le delegazioni straniere presenti - aggiunge - perché il loro contributo va oltre la dimensione strettamente economica e commerciale. Manifestazioni come questa consentono di costruire rapporti duraturi tra persone, imprese e paesi diversi. Passeggiando tra gli stand ho potuto osservare decine di incontri e confronti tra operatori provenienti da tutto il mondo: è un segnale molto significativo del ruolo che questa manifestazione continua a svolgere per il sistema industriale italiano”. Per Luongo, il valore dell'evento risiede anche nella sua capacità di favorire connessioni e collaborazioni internazionali. “Da questi incontri nascono opportunità che spesso vanno oltre il business immediato e contribuiscono a rafforzare relazioni solide e durature. È anche per questo che Expo Riva Schuh e Gardabags rappresenta una risorsa importante non solo per il comparto di riferimento, ma per l'intero territorio del Trentino e dell'Alto Garda”, ha concluso.

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Made in Italy accordi commerciali internazionali dialogo internazionale esposizioni fieristiche internazionalizzazione
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