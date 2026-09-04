Fiere, Vicenzaoro: Bizzotto (Mimit): "Decreto Moda stanzia 100 mln per chi vuole investire"

"Il governo sta intervenendo in modo significativo per sostenere la filiera della moda, di cui il settore orafo fa parte a pieno titolo. Lo scorso 6 agosto è stato approvato il Decreto Moda, che stanzia 100 milioni di euro per chi desidera investire. E tra gli orafi la voglia di investire c'è, nonostante il contesto geopolitico ed economico non sia dei migliori". È quanto affermato da Mara Bizzotto, sottosegretario di Stato Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla giornata d'apertura di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria targato IEG - Italian Exhibition Group, dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.