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Fiere, Vicenzaoro: Peraboni (IEG): "nuovo Padiglione 2 esempio di Italia che produce ricchezza e bellezza"

04 settembre 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nuovo Padiglione 2 è un'opera resa possibile da uno sforzo corale, a partire dall'impegno dell'amministrazione locale, capace di gestire la parte burocratica in tempi davvero notevoli, fino a quello di tutto il nostro team, che ha condotto le operazioni rispettando ogni scadenziario. Un bellissimo esempio dell'Italia che produce ricchezza e bellezza". Lo ha detto Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG - Italian Exhibition Group, alla giornata d'apertura di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato IEG, in programma dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. In questa occasione è stato infatti inaugurato il Padiglione 2, un'infrastruttura da 23 mila metri quadrati su due piani che rappresenta il crocevia dell'intero quartiere fieristico.

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