Fiere, Vicenzaoro: Squarcialupi (Confindustria Federorafi): "importante diversificare i mercati"

"È importante continuare a diversificare i mercati, cercare nuovi sbocchi e portare le nostre aziende in tutte le parti del mondo dove si possono commercializzare i nostri prodotti, che continuano ad essere il meglio per quanto riguarda design, creatività e manifattura". A dirlo è Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Confindustria Federorafi, partecipando alla giornata inaugurale di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria di IEG - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.