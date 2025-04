Financial Forum 2025: Tocci (Greenergy), ‘tecnologia, processi e persone siano ben integrati’

“Oggi il Cho ha un ruolo strategico nel processo di trasformazione digitale che molte aziende stanno vivendo. È necessario adottare un approccio a 360°, affinché tecnologia, processi e persone possano essere effettivamente ben integrate e avere successo in questa trasformazione”. E’ quanto riferito da Mariangela Tocci, cfo di Greenergy, alla quinta edizione del Financial Forum, l’evento di riferimento per l’innovazione finanziaria e il ruolo strategico dei Cfo nella guida e digitalizzazione delle Financial Forum 2025, promosso da Comunicazione Italiana.