"Avere un mercato dei capitali ben integrato aiuterà davvero a finanziare tutti i piani dell'Europa. Credo che la creazione di un mercato comune dei capitali, insieme a un’unione bancaria, possa facilitare notevolmente l’accesso al credito, in particolare per le aziende che operano in più Paesi", ha dichiarato Bob Homan, Chief Investment Officer di Ing, in un’intervista all’Adnkronos a margine della presentazione dell’aggiornamento di metà anno dell’Ing Investment Outlook 2025.

Riguardo ai possibili ostacoli, Homan osserva: "Penso che i Paesi del Nord siano ancora più cauti per quanto riguarda i deficit pubblici, ma credo anche che negli ultimi 10 o 20 anni la loro posizione sia cambiata molto. Ad esempio, dieci anni fa in Germania c’era ancora grande timore per l’inflazione. Poi, nel 2022, l’inflazione è arrivata davvero, ma ora nessuno sembra più spaventato. Hanno visto che abbiamo superato la crisi dell’euro, che risale ormai a 14 anni fa. È chiaro che è una situazione gestibile. Penso che gli ostacoli si stiano gradualmente dissolvendo".

Parlando delle previsioni economiche per il 2025 Homan afferma che “nel primo semestre del 2025 si sono confermate le nostre previsioni su una crescita globale moderata e sull’allentamento della pressione inflattiva, ma lo scenario resta complesso, con fattori di incertezza legati alla politica commerciale Usa, alla frammentazione geopolitica e all’andamento dell’economia europea.” (di Andrea Persili)