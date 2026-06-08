Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Findus rafforza il proprio impegno nel contribuire concretamente alla salvaguardia del mare e delle sue risorse. Tra le novità presentate, il rinnovo della collaborazione con One Ocean Foundation per il ripristino delle praterie di Posidonia Oceanica, con una nuova piantumazione in Sardegna. Attraverso la collaborazione con LifeGate, inoltre, Findus continua a sostenere iniziative concrete per la tutela degli ecosistemi marini e il contrasto all'inquinamento da plastiche e microplastiche: tra queste, il varo, poche settimane fa, di Aqualis, innovativo dispositivo per la raccolta dei rifiuti galleggianti installato nelle acque del Porto Turistico Marina di Pescara. Sul fronte del portafoglio prodotti, infine, l'azienda lancia i nuovi Gamberi Argentini Findus certificati MSC, rafforzando così il proprio ruolo di riferimento nella sostenibilità ittica.