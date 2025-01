Fiscalità, Magenta (EY): “Sfide del tax director sono abbracciare il cambiamento e cambiare il rapporto fisco-contribuente"

“Le sfide del tax director oggi sono quelle di abbracciare il cambiamento, evolvere, cambiare il rapporto fisco-contribuente rendendolo più collaborativo, di far fronte alle esigenze interne, sempre più pressanti, di affrontare una questione sui costi e di affrontare una crisi di reperibilità di talenti e giovani collaboratori e qui è l’intelligenza artificiale può aiutare”. Sono le parole di Marco Magenta, Managing Partner di EY Studio Legale Tributario, in occasione dell’evento ‘EY Tax Update 2025. Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese’, focalizzato, appunto, sulla riforma fiscale in corso.