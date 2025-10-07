Fisco: Rinaldi (UnitelmaSapienza): "Utilizzare fiscalità per rilanciare tasso occupazione femminile"

"Bisogna utilizzare la fiscalità per rilanciare il tasso di occupazione femminile, come ci dice nell'ultimo outlook anche il Fondo monetario internazionale, ma è necessario rilanciarlo perché l'Italia è un Paese che non cresce da un punto di vista economico, ma non cresce neanche da un punto di vista demografico e questo deprime contemporaneamente sia la produttività che l'innovazione". E' quanto affermato da Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School of Gender economics all'università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, all'evento organizzato a Roma da Manageritalia dal titolo 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'.