Saldo e primo acconto delle imposte, in arrivo la prima scadenza per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2025. Date differenziate per dipendenti e partite IVA

In arrivo la prima scadenza per il pagamento delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2025.

Il 30 giugno è in calendario l’appuntamento con il saldo e il primo acconto delle imposte, data che tuttavia interesserà solo una platea di contribuenti.

Il DL Fiscale n. 84/2025 ha prorogato l’appuntamento per le partite IVA che applicano gli ISA e per i forfettari, spostando il termine ultimo al 21 luglio.

Un focus sulle regole e sul calendario da seguire in caso di rateizzazione.

Dichiarazione dei redditi 2025, scadenza doppia per saldo e primo acconto

IRPEF, cedolare secca, ma anche flat tax per i contribuenti che applicano il regime forfettario: parte il 30 giugno il calendario dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi.

Lavoratori dipendenti e pensionati dovranno versare entro questa data il saldo e il primo acconto delle imposte. L’addebito avviene in busta paga o sulla pensione per chi ha un sostituto d’imposta chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, mentre negli altri casi è necessario procedere autonomamente utilizzando il modello F24.

La scadenza per i versamenti è stata rinviata al 21 luglio per le partite IVA che applicano gli ISA. Il Decreto Fiscale approvato il 12 giugno dal Governo, e pubblicato il 17 giugno in Gazzetta Ufficiale, concede un margine aggiuntivo e cambia di conseguenza il calendario della rateizzazione.

Scendendo nel dettaglio delle novità, i contribuenti interessati dalla proroga dei versamenti sono:

● i soggetti ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi;

● i soggetti che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfettario;

● i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.

Il rinvio al 21 luglio si applica anche per il versamento dell’imposta sostitutiva per chi ha aderito al concordato preventivo biennale.

Saldo e primo acconto 2025, versamenti in un massimo di 7 rate

I versamenti del saldo delle imposte relative al 2024 e del primo acconto dovuto per il 2025 possono essere effettuati in un massimo di 7 rate mensili, da giugno e fino al mese di dicembre.

Sulle regole di rateizzazione è bene ricordare che dallo scorso anno sono operative due novità introdotte nell’ambito della riforma fiscale.

In prima battuta, è stato uniformato il calendario degli appuntamenti mensili: partite IVA, dipendenti e pensionati che optano per il versamento rateale dovranno rispettare il termine del 16 di ciascun mese.

In aggiunta al calendario delle scadenze si è aggiunto un termine ulteriore, quello del 16 dicembre, consentendo quindi di spalmare le somme dovute in un massimo di 7 rate contro le 6 previste in precedenza.

Sulle tempistiche da rispettare incide ovviamente la proroga prevista per le partite IVA: il calendario si comprime e si passa a un massimo di 6 rate da versare entro i termini del 21 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre.

Per dipendenti e pensionati chiamati a pagare la prima quota entro il 30 giugno, le rate successive andranno versate entro i termini del 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre e 16 dicembre.

Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sugli importi rateizzati si applicano gli interessi del 4 per cento annuo, calcolati secondo il metodo commerciale e considerando il periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Confermata come di consueto la possibilità di differimento del primo pagamento ai trenta giorni successivi alla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. Per i contribuenti chiamati alla cassa entro il 30 giugno saranno quindi considerati regolari i versamenti effettuati fino al 30 luglio, data che passa al 20 agosto per le partite IVA beneficiarie della proroga.