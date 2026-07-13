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Rottamazione quinquies: come recuperare il piano delle rate senza SPID

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Si avvicina la prima scadenza della rottamazione quinquies: tutte le istruzioni sui pagamenti sono accessibili tramite il portale istituzionale anche senza utilizzare SPID, CIE o CNS

Pagamenti rottamazione quinquies - (Foto Informazione fiscale)
Pagamenti rottamazione quinquies - (Foto Informazione fiscale)
13 luglio 2026 | 18.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fissata a fine mese la prima scadenza della nuova pace fiscale. Coloro che hanno aderito alla rottamazione quinquies possono consultare le istruzioni per regolarizzare la propria posizione direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). Ma è possibile recuperare la documentazione necessaria anche senza utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS.

Attraverso un servizio online dedicato, è infatti possibile scaricare una copia della "Comunicazione delle somme dovute", che include il piano dettagliato delle scadenze e l'importo delle rate da corrispondere per completare la definizione agevolata.

Rottamazione quinquies: copia della comunicazione delle somme dovute anche senza SPID

Rottamazione quinquies: copia della comunicazione delle somme dovute anche senza SPID

Come confermato dal comunicato stampa dell'AdER del 7 luglio, il servizio, già attivo per la precedente rottamazione quater, è stato aggiornato per gestire le richieste relative alla nuova edizione della misura.

Entro lo scorso 30 giugno, l'Agenzia ha provveduto a inviare a tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla nuova definizione agevolata delle cartelle il relativo esito, l’importo complessivo del debito e i moduli di pagamento.

Mentre gli utenti che hanno utilizzato l'area riservata possono reperire i documenti internamente, chi ha presentato domanda tramite l'area pubblica ha ricevuto la comunicazione via PEC o raccomandata.

In ogni caso, chi non ha più le istruzioni a disposizione o non le ha ricevute, con la nuova procedura online può richiederne una copia in pochi clic.

Rottamazione quinquies: le istruzioni per scaricare il piano delle rate senza SPID

Rottamazione quinquies: le istruzioni per scaricare il piano delle rate senza SPID

Per procedere con la richiesta senza utilizzare SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, è sufficiente avere a portata di mano il codice fiscale e un documento di identità valido. Gli interessati dovranno, poi, compilare una dichiarazione sostitutiva sul sito e indicare una mail per la ricezione dei dettagli.

L'istanza può essere inoltrata sia per sé stessi che in qualità di eredi, tutori, curatori o rappresentanti legali del soggetto che ha originariamente aderito alla rottamazione.

È fondamentale agire con tempestività: il primo appuntamento con i pagamenti è fissato per il 31 luglio, data prevista anche per i versamenti della rottamazione quater.

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rottamazione quinquies piano delle rate SPID CIE CNS Agenzia delle Entrate Riscossione
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