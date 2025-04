Ultima chiamata per la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione quater: entro la scadenza del 30 aprile la richiesta sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

Ultimi giorni utili per presentare la domanda di riammissione alla rottamazione quater: l’istanza online sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro la scadenza del 30 aprile.

La richiesta può riguardare solo debiti già oggetto della definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e può essere presentata soltanto da coloro che non risultavano in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2024.

Chi non ha versato la rata dovuta entro il 28 febbraio non può beneficiare di questa nuova chance prevista dalla conversione in legge del DL Milleproroghe.

Riammissione rottamazione quater: domanda in scadenza

Per tornare a mettersi in regola con il Fisco, beneficiando delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2023, i cosiddetti decaduti potranno presentare domanda online su portale istituzionale.

Due le strade percorribili:

sarà possibile accedere al portale istituzionale AdER tramite l’Identità Digitale SPID, con la Carta d’Identità Elettronica o con la Carta Nazionale dei Servizi e compilare il modulo online;

la domanda di riammissione potrà essere presentata anche dall’area pubblica, senza autenticarsi, seguendo le istruzioni specifiche.

In questo secondo caso sarà necessario compilare il form con il numero della cartella/avviso e quello della “Comunicazione delle somme dovute” originaria, ma anche allegare la documentazione di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail per ottenere la ricevuta della domanda di riammissione, che sarà inoltrata dal sistema soltanto dopo la conferma della richiesta da parte dell’utente tramite l’apposito link e l’avviso della presa in carico.

Entro la scadenza del 30 aprile anche gli intermediari potranno richiedere la riammissione nel perimetro della rottamazione quater per conto dei contribuenti: in questo caso la domanda di riammissione dovrà essere presentata dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

In questa fase sarà possibile scegliere anche tra le due modalità di pagamento:

in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

in 10 rate di pari importo (con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2025 e 28 febbraio, 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2026 e 2027)

Riammissione rottamazione quater: domanda entro il 30 aprile, pagamenti dal 31 luglio

Dopo aver presentato domanda, coloro che inoltrano l’istanza dall’area riservata ricevono la ricevuta tramite mail.

Per chi non effettua l’accesso al portale la procedura è più lunga: dopo aver convalidato la richiesta e aver ricevuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con la presa in carico dell’istanza, arriva un messaggio di posta elettronica con il link per scaricare la ricevuta entro 5 giorni.

Chi presenta correttamente la domanda di riammissione alla rottamazione quater riceve, poi, entro il 30 giugno 2025 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione le istruzioni sul nuovo piano di pagamenti.

Nella comunicazione ci saranno i dettagli sull’importo complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle e i moduli per i versamenti, in linea con il numero di rate selezionato nella domanda.

Il nuovo importo terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente alla decadenza, specifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione sul portale istituzionale.