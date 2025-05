Scadenza in arrivo per la rottamazione quater: versamento della prossima rata entro il 31 maggio. Ma grazie al termine di tolleranza c’è tempo fino al 9 giugno

In arrivo la scadenza per il versamento delle rate della rottamazione quater: i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle e sono in regola con il piano dei pagamenti sono chiamati a versare le somme dovute entro il 31 maggio.

Grazie al termine di tolleranza e alla concomitanza con festività e fine settimana, c’è tempo fino al 9 giugno.

Per chi ha chiesto la riammissione entro il 30 aprile scorso, invece, i pagamenti riprenderanno in piena estate.

Scadenza per il versamento delle rate della rottamazione quater il 31 maggio

La riapertura della rottamazione quater non ha modificato il calendario dei versamenti per coloro che hanno continuato a rispettare le scadenze.

Resta, quindi, segnata in rosso la data del 31 maggio, oggetto di una mini proroga automatica.

Tra fine settimana, festività del 2 giugno e termine di tolleranza di 5 giorni, che si applica a tutti gli appuntamenti, fino al 9 giugno sarà possibile pagare la rata dovuta senza perdere i benefici della definizione agevolata delle cartelle.

L’appuntamento di fine mese, quindi, riguarda i cittadini e le cittadine che hanno aderito in prima battuta alla rottamazione quater e sono in regola con il piano dei versamenti.

Rottamazione quater in scadenza il 31 maggio: come pagare

Chi non ha attivato l’addebito della rata in conto corrente può seguire diverse strade per procedere con il pagamento.

I versamenti si possono effettuare sia online che offline. Qualche esempio? Si può procedere tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ma anche di banche e Poste, o anche rivolgendosi a tabaccai, ricevitorie o, solo dopo aver ottenuto un appuntamento, agli uffici territoriali dell’AdER.

Se non si rispetta la tabella di marcia, nonostante i tempi supplementari, o si versano importi inferiori a quelli previsti, si fuoriesce dal perimetro della rottamazione quater: le cifre corrisposte si considerano un acconto sul totale.

Nel frattempo i cittadini e le cittadine che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione quater, entro il 30 aprile, attendono dall’Agenzia delle Entrate Riscossione la comunicazione delle somme dovute con tutte le istruzioni sui nuovi piani di pagamento, che prevedono come prima scadenza il 31 luglio 2025.