Il modello 730 precompilato prende il via e si chiude la stagione della dichiarazione IVA. Il calendario delle scadenze e degli appuntamenti con il Fisco di aprile è ricco di adempimenti, che interessano dipendenti, pensionati, professionisti e imprese.

Il focus principale è sicuramente legato all’avvio della dichiarazione dei redditi in versione precompilata, che dal 30 aprile sarà accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non solo: la stessa data coincide anche con il termine ultimo per accedere alla procedura di riammissione alla rottamazione quater.

Da segnare in calendario anche l’appuntamento del 10 aprile per il versamento dei contributi dovuti in favore di colf e badanti da parte dei datori di lavoro domestico

Contributi colf e badanti, scadenza della prima rata il 10 aprile 2025

Ad avviare il calendario degli adempimenti del mese sono due scadenze in materia di lavoro.

Il primo appuntamento di aprile da annotare è relativo al versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico in favore di colf e badanti.

Nella finestra compresa tra il 1° e il 10 aprile è necessario pagare la prima rata della contribuzione dovuta per il 2025. Le modalità no cambiano e oltre al canale PagoPA è possibile utilizzare i servizi disponibili sull’AppIO o quelli disponibili presso ricevitorie aderenti al circuito “reti amiche”.

In scadenza il 10 aprile anche la domanda per il Fondo nuove competenze

È fissata al 10 aprile anche la scadenza per i datori di lavoro intenzionati ad accedere al Fondo nuovo competenze, l’agevolazione che riconosce alle aziende contributi a fondo perduto per la formazione dei dipendenti.

La terza edizione del Fondo nuove competenze è focalizzata in particolare ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione.

La domanda si presenta tramite il portale MyAnpal ed esclusivamente in modalità telematica.

Datori di lavoro e partite IVA: il 16 aprile il versamento di IRPEF, IVA e contributi

Non mancano in calendario anche gli appuntamenti fissi. Entro il 16 aprile i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle ritenute IRPEF, così come dei contributi previdenziali, relativi al mese di marzo.

Stessa data anche per il versamento dell’IVA periodica dovuta dai contribuenti con liquidazione mensile.

Si ferma la dichiarazione IVA, parte la precompilata: occhi puntati sul 30 aprile

La chiusura del mese sarà particolarmente impegnativa.

Il 30 aprile si conclude la stagione della dichiarazione IVA partita dallo scorso 1° febbraio. Vale la pena evidenziare che per i modelli trasmessi ad aprile debutta - in via facoltativa - la nuova classificazione ATECO.

La scelta sui codici da indicare spetta al contribuente: resta ammessa l’indicazione del codice ATECO secondo la classificazione adottata nel 2007. Qualora si optasse per l’inserimento del codice variato, bisognerà riportare il codice 1 nel Frontespizio della dichiarazione IVA.

Chiusa l’IVA si apre la stagione della precompilata: dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello 730 e Redditi PF precompilati. Si parte come di consueto con la sola possibilità di visualizzazione dei dati inseriti dal Fisco, e successivamente sarà comunicato il termine che segnerà l’avvio della fase di modifica e invio.

In scadenza il 30 aprile anche la domanda per la rottamazione quater

Mentre si discute sulla possibilità di una nuova rottamazione delle cartelle, a fine mese scade il termine per la domanda di riammissione.

I decaduti alla data del 31 dicembre 2024 potranno presentare nuovamente istanza all’AdER, versando l’importo residuo dovuto al netto di sanzioni e interessi, entro il 30 aprile.

Alla fine di giugno arriverà la missiva contenente le somme dovute e, a seguire, entro il 31 luglio riparte il calendario dei versamenti.