Foncoop partner del Learning More Festival 2026, confronto sul futuro del lavoro

Foncoop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua delle imprese cooperative e dell’economia sociale, è partner del Learning More Festival, in programma fino a oggi a Modena, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’innovazione nella formazione e alla trasformazione organizzativa. La presenza al Festival rafforza il ruolo di Foncoop come attore chiave del mondo della formazione e dell’innovazione e rappresenta un’importante occasione di confronto con imprese, esperti, istituzioni e stakeholder del lavoro svolto dal Fondo sui temi che stanno ridefinendo il futuro del lavoro e dei modelli formativi, con particolare attenzione al ruolo strategico della formazione continua per la competitività e la sostenibilità delle organizzazioni dell’economia sociale.

Nel corso delle tre giornate, Foncoop è protagonista di tre panel tematici dedicati ad alcune delle sfide più rilevanti per il sistema produttivo: “Intelligenza Artificiale, cambiamento organizzativo e nuovi modelli di lavoro” con l’intervento di Gianfranco De Simone, Direttore Generale Foncoop. Un confronto su come l’intelligenza artificiale stia trasformando processi, competenze e organizzazione del lavoro, richiedendo nuovi approcci alla progettazione formativa e allo sviluppo delle competenze. “Academy aziendali: costruire ecosistemi formativi efficaci” con l’intervento di Antonio Renzi, Responsabile Formazione di Unicoop Firenze, cooperativa aderente a Foncoop. Il panel approfondirà il ruolo delle academy aziendali come leva strategica per la crescita delle competenze e la costruzione di ecosistemi formativi integrati. “Le diverse dimensioni del Wellbeing Design” con Alessandra Laraia, Referente Fondi Interprofessionali di Cefal Emilia Romagna, stakeholder del Fondo. Un momento di riflessione su benessere organizzativo, qualità del lavoro e progettazione di ambienti di apprendimento inclusivi e sostenibili.

All’interno del Festival, Foncoop ha promosso anche un Workshop di Learning Redesign, laboratorio operativo che conclude un percorso formativo sviluppato in collaborazione con Future Education Modena e dedicato alle proprie grandi imprese aderenti. Un workshop pensato come spazio di sperimentazione concreta di nuove metodologie e modelli di apprendimento per le academy aziendali, con l’obiettivo di: rafforzare la capacità delle imprese di progettare percorsi formativi ad alto impatto; integrare strumenti digitali e intelligenza artificiale nei processi di apprendimento; favorire la costruzione di ecosistemi formativi capaci di generare valore nel tempo. “La partnership con il Learning More Festival – dichiara Gianfranco De Simone, Direttore generale di Foncoop – conferma l’impegno di Foncoop nel sostenere la crescita delle competenze e nel promuovere una formazione continua sempre più integrata con i processi di innovazione e sviluppo delle imprese”.