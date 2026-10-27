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Fondazione Adecco presenta a Roma la valutazione di impatto sociale

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27 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
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Fondazione Adecco Ets ha presentato alla Camera dei deputati la valutazione d'impatto sociale dei primi 25 anni di attività. Tra i principali dati emersi dal report 55,3 milioni di euro di impatto sociale stimato a fronte di 12,8 milioni investiti in 25 anni e oltre 11mila persone in condizione di svantaggio supportate. Traguardi raggiunti anche grazie all'alleanza e al sostegno di una rete di istituzioni del Terzo Settore e aziende che, nella filiera del lavoro, hanno consentito di gestire un processo di ampia intesa e portata.

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