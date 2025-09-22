circle x black
Cerca nel sito
 

Fontana: "Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio"

"Mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia"

Fontana:
22 settembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi abbiamo presentato un altro progetto voluto e promosso dall'assessore Guidesi, che sta facendo un lavoro veramente eccellente, nel quale cerchiamo di agevolare ulteriormente l'attrattività di capitali di investimenti sul nostro territorio, partendo dal presupposto che la Lombardia è la Regione che già in assoluto attrae di più a livello nazionale". Sono le dichiarazioni di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in occasione della presentazione, a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato.

"Bisogna favorire gli investimenti, bisogna mettere gli investitori stranieri nelle condizioni di non essere troppo oppressi dalla burocrazia che Roma, purtroppo, ci impone; cercheremo di agevolarli e aiutarli nel superare le pratiche - spiega -. Io credo che questo modello funzioni, quindi, se invece di fare tante valutazioni complesse di carattere politico, si estendesse il modello Lombardia a una parte, almeno, del Paese, credo che potrebbe portare degli ottimi risultati".

La Lombardia è già prima in Italia per attrazione di investimenti tra le migliori in Europa e secondo il governatore di Regione Lombardia, questo trend si consolida attraverso: "Ulteriori iniziative come queste e con la possibilità di agevolare ulteriormente chi vuole venire, mettere a loro disposizione gli strumenti più agili, cercare di aiutarli a superare quella drammatica burocrazia che purtroppo ci imposta dal centralismo romano e cercare di fare tutto quanto è necessario per far capire che qui in Lombardia le idee si trasformano sempre in concretezza e in realizzazioni", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
investimenti attrattività capitali burocrazia
Vedi anche
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video
"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza