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Fontana (Regione Lombardia): "Fnm ha sempre lavorato per dare risposte ai cittadini e continua a farlo"

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13 novembre 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
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"La storia di Fnm si basa sulla continua ricerca dell'evoluzione e, pertanto, sulla digitalizzazione, sull'intelligenza artificiale, ma anche sulla continua formazione del proprio capitale umano. Credo che questa sia la strada che dovrà essere percorsa anche in futuro". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenendo all'incontro '100 anni di mercato, di territorio e di futuro', organizzato dal Gruppo Fnm a Milano per celebrare il centenario della quotazione in Borsa della Società.

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