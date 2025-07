Food & Beverage, Pratolongo (Heineken Italia): "Gli italiani sono diventati più informali"

"Negli ultimi anni gli italiani sono diventati più informali. È un fenomeno sociale, una necessità di spontaneità che Birra Moretti ha voluto interpretare, scegliendo di raccontare la bellezza delle cose genuine, delle relazioni spontanee". Sono le parole di Alfredo Pratolongo, Corporate Affair Director Heineken Italia e Presidente Fondazione Birra Moretti, all'evento dal titolo "La tavola come piace a noi" che si è tenuto presso Cascina Nascosta a Milano. È stata l'occasione per esplorare come è cambiata la convivialità degli italiani negli ultimi 10 anni, raccontando il messaggio della nuova campagna istituzionale di Birra Moretti "Come piace a noi", che celebra l'italianità e la spontaneità, interpretandone lo spirito autentico.