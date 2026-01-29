circle x black
Cerca nel sito
 

Food: Finzi (AstraRicerche), '9 italiani su 10 consumano il minestrone, in inverno vince il surgelato'

29 gennaio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Secondo la ricerca che abbiamo condotto, il 90% degli italiani consuma il minestrone spesso o a volte. Il minestrone surgelato viene preferito rispetto al fresco in inverno, anche perché gli italiani gli riconoscono vantaggi molto rilevanti, in primis la comodità, ma anche il valore antispreco. Gli italiani vogliono aumentare il consumo di verdure da qui ai prossimi anni, e il minestrone è una delle strade migliori per farlo, e sono anche molto esigenti: cercano un minestrone che abbia un buon sapore e un buon mix di verdure differenti, possibilmente italiane". Così Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, presentando in conferenza stampa a Milano i risultati della survey condotta per Findus in occasione del 60esimo anniversario del Minestrone Findus.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza