Food: Finzi (AstraRicerche), '9 italiani su 10 consumano il minestrone, in inverno vince il surgelato'

"Secondo la ricerca che abbiamo condotto, il 90% degli italiani consuma il minestrone spesso o a volte. Il minestrone surgelato viene preferito rispetto al fresco in inverno, anche perché gli italiani gli riconoscono vantaggi molto rilevanti, in primis la comodità, ma anche il valore antispreco. Gli italiani vogliono aumentare il consumo di verdure da qui ai prossimi anni, e il minestrone è una delle strade migliori per farlo, e sono anche molto esigenti: cercano un minestrone che abbia un buon sapore e un buon mix di verdure differenti, possibilmente italiane". Così Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, presentando in conferenza stampa a Milano i risultati della survey condotta per Findus in occasione del 60esimo anniversario del Minestrone Findus.