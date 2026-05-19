Food: Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia), 'puntiamo a introdurre salmone nelle ricette italiane'

"Crediamo che ci sia il potenziale per fare ancora più marketing, introducendo il prodotto nelle ricette italiane, perché vediamo che ha una forte crescita nei ristoranti etnici. Per quanto riguarda la cucina italiana, vediamo che i consumatori chiedono sempre più informazioni su come utilizzare il prodotto all'interno delle ricette italiane. Pertanto, questo potrebbe essere il futuro". E' quanto affermato da Tom-Jørgen Gangsø, Director Norwegian Seafood Council Italia, in occasione dell'edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi.