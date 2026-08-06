Food, il marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia' entra nell'area di servizio di Gonars Nord

Per la prima volta in Italia, un marchio che promuove e valorizza la produzione agroalimentare regionale avrà un suo corner dedicato all'interno dell'area di servizio autostradale di Gonars Nord, in provincia di Udine. E' Il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia", che arriva nelle aree di servizio. Con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa è nata grazie alla sinergia tra Autostrade Alto Adriatico, PromoTurismoFVG, Fondazione Agrifood Fvg e Chef Express, marchio del Gruppo Cremonini, leader in Italia nei contesti di viaggio, con più di 600 punti vendita tra aree di servizio autostradali, stazione ferroviarie e aeroporti.