circle x black
Cerca nel sito
 

Food: la presidenza della famiglia Bragagnolo rilancia l'omonimo brand tra sostenibilità, qualità e crescita

07 maggio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pastificio Bragagnolo apre un nuovo capitolo puntando su qualità, sostenibilità e posizionamento premium. A Milano il presidente di Pasta Zara Furio Bragagnolo ha presentato la strategia di crescita del marchio storico della famiglia, sostenuta da investimenti per efficientamento energetico e ampliamento produttivo nello stabilimento di Riese Pio X. Al centro del progetto una filiera trasparente con grano duro 100% italiano, zero glifosato e attenzione all'impatto ambientale. L'azienda, tra i principali esportatori italiani di pasta secca, punta a rafforzare la presenza internazionale in oltre cento Paesi e ad ampliare l'offerta con nuovi prodotti tra tradizione e innovazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza