Food, Lollobrigida: "Puntiamo a titolo di Patrimonio Unesco per cucina italiana"

"È la seconda volta che partecipo a questo straordinario evento, uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione del settore enogastronomico italiano, che rappresenta reddito, ricchezza e cultura. Come governo abbiamo elevato la cucina italiana alla candidatura di patrimonio dell'Unesco e, tra qualche giorno, auspichiamo le venga riconosciuto questo titolo". A dirlo è il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida alla presentazione della 46esima edizione delle Guide de L'Espresso, al Teatro Arcimboldi di Milano.