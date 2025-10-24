circle x black
Food, Lollobrigida: "Puntiamo a titolo di Patrimonio Unesco per cucina italiana"

24 ottobre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
"È la seconda volta che partecipo a questo straordinario evento, uno dei principali appuntamenti per la valorizzazione del settore enogastronomico italiano, che rappresenta reddito, ricchezza e cultura. Come governo abbiamo elevato la cucina italiana alla candidatura di patrimonio dell'Unesco e, tra qualche giorno, auspichiamo le venga riconosciuto questo titolo". A dirlo è il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida alla presentazione della 46esima edizione delle Guide de L'Espresso, al Teatro Arcimboldi di Milano.

