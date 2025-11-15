circle x black
Food, Sertori (Reg. Lombardia): "Consorzio Bitto e Valtellina Casera sostiene filiera e territorio"

15 novembre 2025 | 12.49
"Il Consorzio ha avuto un ruolo fondamentale per la Dop, perché ha codificato il metodo di produzione del Bitto e del Valtellina Casera, formaggi oramai conosciuti in tutta Italia. Questo permette di sostenere l'intera filiera, un elemento importantissimo per il territorio. Penso, ad esempio, agli allevatori che conferiscono il latte: grazie a prodotti di qualità e a un mercato che lo riconosce, possono ottenere un prezzo equo e mantenere la propria attività. Questo tipo di attività permette di mantenere il territorio bellissimo e fragile fornendo un presidio costante. Elementi positivi, questi, portati avanti dall'attività del consorzio". Sono le parole di Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica di Regione Lombardia, durante la celebrazione dei trent'anni di attività del Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto (Ctcb).

