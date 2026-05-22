Formato (Aecom): "Nelle opere integrare qualità e sicurezza"

"Nella governance di opere complesse dobbiamo combinare caratteristiche tecniche e sistemiche. Le prime consistono nella capacità di integrazione multidisciplinare sia in fase progettuale sia in fase realizzativa e di gestione digitale. Dal punto di vista sistemico c'è la necessità di avere una forte struttura di project e construction management, la capacità di interloquire con le autorità locali e quella di integrare qualità e sicurezza fin dall'inizio", ha dichiarato Alessia Formato, Director of Operation e Project Director di Aecom, in occasione della XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, che è andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.