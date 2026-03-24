Formazione, Axa: oltre 130 agenti formati in tre anni, in partnership con Cetif-Università Cattolica

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna l’executive program 'AXA agenti del futuro', in partnership con Cetif-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il percorso di formazione, giunto alla sua terza edizione, si conferma nuovamente come programma di eccellenza pensato per valorizzare i talenti di agenzia in un settore, quello assicurativo, in continua evoluzione e innovazione. Grazie all’elevato interesse da parte della rete agenziale di continuare a investire nel proprio futuro per diventare i leader di agenzia di domani, la nuova wave, che prevede lezioni in aula e aule virtuali per una durata di 4 mesi, ha visto un aumento del numero di partecipanti, quest’anno 46, provenienti dalle agenzie Axa, che, alla fine del percorso, potranno sperimentare le competenze acquisite sviluppando un project work.

Al cuore del programma, moduli formativi pensati per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per una gestione efficace dell’agenzia e per affrontare da protagonisti le sfide di un settore in grande evoluzione. Il percorso rappresenterà anche un’occasione per i partecipanti, provenienti da tutta Italia, di entrare in contatto tra loro per condividere esperienze diverse e differenti modelli operativi. Tra i contenuti trattati, il modulo sull’imprenditorialità come chiave per l’innovazione assicurativa, anche attraverso un confronto diretto con le esperienze e il vissuto di rappresentanti di rilievo dell’imprenditoria italiana, e tra i vari focus, il nuovo ruolo dell’intelligenza artificiale nell’attività di agenzia, l’importanza della leadership e la costruzione di un’identità lavorativa di valore.

Nel percorso si continueranno, inoltre, ad affrontare temi relativi a: macro-trend di mercato, contesto normativo di riferimento e le sue evoluzioni, strategia di agenzia e business plan, trasformazione digitale attraverso l’integrazione dei canali, sviluppo delle competenze su modelli di governance, decision making, change management, relazione con il cliente. A conclusione del percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere ancor più da vicino la realtà AXA attraverso workshop dedicati presso la sede della Compagnia e con il contributo di tutti i team di direzione di Axa Italia.

Il tutto nella consapevolezza della centralità del ruolo dell’agente nella strategia di Axa Italia, in un mercato che da tempo sta attraversando estesi cambiamenti che necessitano di essere affrontati con competenze evolute e moderne.

“Il successo delle prime due edizioni ci ha spinto a rafforzare ulteriormente il nostro impegno, dando vita alla terza edizione di ‘Axa Agenti del Futuro’. Un programma chiave che conferma il nostro impegno nel continuare a investire nella formazione dei nostri agenti, al centro della strategia di Axa Italia, dotandoli delle competenze più avanzate e moderne per affrontare con fiducia e leadership le sfide del settore assicurativo e migliorare la qualità della consulenza offerta ai nostri clienti, rispondendo sempre meglio alle loro esigenze in un mercato in costante trasformazione”, ha commentato Salvatore Cavallaro, chief distribution & sales officer del Gruppo assicurativo Axa Italia.

“Da anni - ha affermato Gaia Barbaini, education director Cetif Academy - Cetif Academy affianca i professionisti del settore assicurativo e siamo orgogliosi che Axa abbia rinnovato la fiducia per la terza edizione del corso 'Axa agenti del futuro'. Oggi, l’instabilità del mercato fa emergere nuovi rischi, gli agenti devono essere sempre più preparati ad affrontare situazioni impreviste per soddisfare le esigenze dei loro clienti e rendere ancor più solido il rapporto di fiducia. L’agente è al centro del mercato assicurativo e il suo ruolo deve essere valorizzato anche attraverso la formazione continua che è essenziale per consentire agli agenti di interpretare al meglio il proprio ruolo, offrendo soluzioni innovative e personalizzate anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza Artificiale”.